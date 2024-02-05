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В Ростове «семерка» застряла в открытом люке на Малиновского

В Ростове «семерка» застряла в открытом люке на Малиновского
В Ростове в открытом люке на улице Малиновского застряла легковушка. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях 5 февраля.

На фото видно, что «ВАЗ-2107» буквально застрял в небольшом отверстии посреди дороги. Очевидно, водитель «семерки» недооценил опасность открытого люка и на полном ходу угодил в ловушку.

Выбраться самостоятельно из отверстия не получалось. Чтобы вытащить колесо, потребовалась помощь спецтехники.

Ранее Rostov.ru сообщал о подобном ЧП в Шахтах. Правда, там ситуация была куда масштабнее: самосвал практически ушел под землю.
Фото: соцсети.
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