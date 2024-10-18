Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Советского района Ростова остались без горячей воды

Жители Советского района Ростова остались без горячей воды. Жители Советского района Ростова остались без горячей воды. Об этом сообщил министр ЖКХ Сергей Сизиков.

59 многоквартирных домов 18 октября остались без горячего водоснабжения. Коммуникацию отключили из-за дефекта теплотрассы по проспекту Коммунистическому, 35.

Горячую воду обещают вернуть до 21 октября.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.