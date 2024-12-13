Звук взрыва услышали жители Северного Ростова 13 декабря
В Ростове-на-Дону жители Северного услышали громкий звук взрыва. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители 13 декабря.
По словам очевидцев, сильный грохот раздался около 21:30. После этого у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.
Некоторые предполагают, что это могла быть работа системы ПВО. Другие считают, что причиной мог стать сверхзвуковой самолет или запуск салюта, несмотря на запрет.
Также звуки взрыва были слышны в Азове.
Однако пока власти не дали никаких комментариев по этому поводу.