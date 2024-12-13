Звук взрыва услышали жители Северного Ростова 13 декабря

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону жители Северного услышали громкий звук взрыва. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители 13 декабря.По словам очевидцев, сильный грохот раздался около 21:30. После этого у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.Некоторые предполагают, что это могла быть работа системы ПВО. Другие считают, что причиной мог стать сверхзвуковой самолет или запуск салюта, несмотря на запрет.Также звуки взрыва были слышны в Азове.Однако пока власти не дали никаких комментариев по этому поводу.