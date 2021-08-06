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Жители Ростовской области просят наказать школьницу, избившую девочку

Жители Ростовской области просят наказать школьницу, избившую девочку

В Ростовской области собирают подписи, чтобы привлечь к ответственности девочку, избившую школьницу. Кадры бесчеловечных издевательств в Красном Сулине появились в соцсетях 8 августа. На следующий день местные жители создали петицию, адресованную прокуратуре, чтобы привлечь несовершеннолетнюю к ответственности.

На видео девочка-подросток избивает несчастную руками и ногами. Нападавшая душит девочку и заставляет облизать грязную палку, ожидая извинений. В чём была виновата пострадавшая, неизвестно. Ребёнок закрывается руками и молит о пощаде. Сопротивляться такой жестокости просто нет сил.



- Хотим адекватного наказания за данное преступление, хотим справедливости. Девочку насиловали, издевались. Она инвалид. А преступнице малолетней - просто коррекционная школа, - написала под публикацией автор предложения Елена Матвеева.

Почти за сутки больше 100 человек подписались под инициативой. Поддержать петицию может любой желающий.

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