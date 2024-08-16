Жители Ростовской области обеспокоены большим количеством полицейских

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Жители Белой Калитвы Ростовской области обеспокоены большим количеством полицейских в их городе. Об этом они сообщили в социальных сетях 16 августа.Местные жители рассказали, что в Белой Калитве на каждом перекрестке дежурят полицейские. По одной из версий, в город приехали высокопоставленные чиновники. По другой версии, полицейские ищут преступников.Однако портал DonDay со ссылкой на источник сообщил, что в городе не произошло ничего экстраординарного. Сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят профилактические рейды. Они проходят почти каждую неделю.