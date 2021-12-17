Жители Ростовской области не увидят последний в 2021 году метеорный поток - Урсиды

Фото: МТС/Медиа.

Жители Ростовской области не смогут наблюдать последний в 2021 году метеорный поток - Урсиды. Ежегодное событие станет едва приметным из-за непогоды и полнолуния, которое было накануне.Метеорный поток начал действовать 17 декабря и продлится до 25-го числа. Пик его активности приходится на ночь с 21 на 22 декабря. Однако на Дону наблюдать уникальное космическое событие не получится.По словам лектора ростовской астрономической обсерватории Николая Дёмина, теоретически наблюдать феномен можно, но на практике это вряд ли удастся. Поток довольно слабый в этом году. В час падать будет не более 10-15 «звезд».- В этот раз поток будет раз в 10-20 менее интенсивным, чем Геминиды, - поделился специалист с Rostov.ru. - Интенсивность зависит от многих факторов: плотности пылевого шлейфа родительского тела (как правило, кометы), скорости его частиц, взаимного расположения орбит Земли и родительского тела метеорного потока.Николай Дёмин добавил также, что интенсивность с течением времени может и увеличиваться, и ослабевать. Например, если плотность шлейфа снизится (прим. - шлейф имеет свойство рассеиваться в космическом пространстве), то интенсивность тоже уменьшится.Увеличиться же она может в случае каких-либо мощных выбросов вещества с родительского тела. Или при условии, что Земля пройдет через какое-то уплотнение в шлейфе. При этом сама комета продолжает вращаться вокруг Солнца, обновляя шлейф.И без того слабый поток выпал на неделю полнолуния - оно прошло 19 декабря, за пару дней до пика активности Урсиды. На небе будет слишком светло, поэтому рассмотреть падающие метеоры не удастся. К тому же наблюдениям помешает и пасмурная погода. Поэтому на деле жителям Ростовской области практически невозможно будет рассмотреть «звездопад».