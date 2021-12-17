Жители Ростовской области не увидят последний в 2021 году метеорный поток - Урсиды
Жители Ростовской области не смогут наблюдать последний в 2021 году метеорный поток - Урсиды. Ежегодное событие станет едва приметным из-за непогоды и полнолуния, которое было накануне.
Метеорный поток начал действовать 17 декабря и продлится до 25-го числа. Пик его активности приходится на ночь с 21 на 22 декабря. Однако на Дону наблюдать уникальное космическое событие не получится.
По словам лектора ростовской астрономической обсерватории Николая Дёмина, теоретически наблюдать феномен можно, но на практике это вряд ли удастся. Поток довольно слабый в этом году. В час падать будет не более 10-15 «звезд».
- В этот раз поток будет раз в 10-20 менее интенсивным, чем Геминиды, - поделился специалист с Rostov.ru. - Интенсивность зависит от многих факторов: плотности пылевого шлейфа родительского тела (как правило, кометы), скорости его частиц, взаимного расположения орбит Земли и родительского тела метеорного потока.
Николай Дёмин добавил также, что интенсивность с течением времени может и увеличиваться, и ослабевать. Например, если плотность шлейфа снизится (прим. - шлейф имеет свойство рассеиваться в космическом пространстве), то интенсивность тоже уменьшится.
Увеличиться же она может в случае каких-либо мощных выбросов вещества с родительского тела. Или при условии, что Земля пройдет через какое-то уплотнение в шлейфе. При этом сама комета продолжает вращаться вокруг Солнца, обновляя шлейф.
И без того слабый поток выпал на неделю полнолуния - оно прошло 19 декабря, за пару дней до пика активности Урсиды. На небе будет слишком светло, поэтому рассмотреть падающие метеоры не удастся. К тому же наблюдениям помешает и пасмурная погода. Поэтому на деле жителям Ростовской области практически невозможно будет рассмотреть «звездопад».