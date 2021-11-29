Ростовчане увидят последний в году мощный метеорный поток - Геминиды

Фото: galspace.spb.ru.

Жители Ростова и области увидят один из мощнейших метеорных потоков - Геминиды. В ночь на 14 декабря можно наблюдать до 100 «падающих звезд» в час.По словам лектора астрономической обсерватории Ростова Николая Дёмина, по своей интенсивности поток уступает только августовским Персеидам. При этом бывали случаи, когда Геминиды превзошли даже их. Последний раз такое наблюдалось в 2011 году.Поток будет активен с 4 по 20 декабря. Предположительно, он образован частицами пыли, выброшенными астероидом (3200) Фаэтон, который интересен своей вытянутой орбитой. Благодаря ей при движении вокруг Солнца он пересекает орбиты четырех планет - Меркурия, Венеры, Марса и Земли.- В текущую историческую эпоху орбиты Земли и астероида ориентированы так, что каждый год наша планета попадает в наиболее плотную часть пылевого шлейфа, оставленного небесным телом, - добавил специалист. - Через столетия или даже тысячелетия это изменится, и поток станет менее активным. Например, до XIX века он не наблюдался вообще.Николай Дёмин отметил, что такой пылевой шлейф редко встречается у астероидов и больше характерен для комет. Считается, что примерно две тысячи лет назад Фаэтон столкнулся с другим астероидом. Это и привело к выбросу части массы и образованию шлейфа. У комет же он образуется гораздо проще - они состоят из легколетучих соединений и теряют массу за счёт солнечного излучения.- Явление метеора возникает при вхождении частиц пыли в атмосферу Земли на скорости в десятки километров в секунду, - поделился с Rostov.ru Николай Дёмин. - Пылинки сгорают, и мы их видим в качестве «падающих звёзд». Разумеется, к настоящим звёздам это явление никакого отношения не имеет.Метеорные потоки лучше всего наблюдать вдали от города. Никакие оптические приборы (бинокли, телескопы и т. д.) не понадобятся. По словам Николая Дёмина, такие инструменты имеют слишком маленькое поле зрения.К сожалению, условия для наблюдения в этот раз сложно назвать благоприятными. Максимум активности потока приходится на фазу Луны, близкую к полнолунию. Кроме того, может помешать и погода. В декабре на Юге России обычно холодно и дождливо. Однако при ясной погоде можно выехать за пределы города, чтобы полюбоваться удивительным явлением. Радиант потока находится в созвездии Близнецов. Чтобы его найти, нужно посмотреть на юго-запад (немного левее и ниже) от Полярной звезды, которая входит в Малую Медведицу. Близнецы окажутся прямо под Большой Медведицей.