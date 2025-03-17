Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростовской области могут сдать незаконное оружие за вознаграждение

Жители Ростовской области могут сдать незаконное оружие за вознаграждение
В Ростовской области жители могут сдать незаконное оружие за вознаграждение. Такое постановление подписали 17 марта.

За пистолет предлагают получить 10 тысяч рублей, а за автомат или пулемет – 16 тысяч рублей. Также вознаграждение в 8 тысяч рублей полагается за винтовку или карабин, а за гранатомет – 20 тысяч рублей. За 5 тысяч можно также сдать боевую гранату (Ф-1, РГД-5, РГН и другие), охотничье гладкоствольное ружье – за 2 тысячи рублей.

Сдать оружие можно в ГУ МВД России по Ростовской области. Там же выдадут необходимые подтверждающие документы.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.