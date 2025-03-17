Жители Ростовской области могут сдать незаконное оружие за вознаграждение

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В Ростовской области жители могут сдать незаконное оружие за вознаграждение. Такое постановление подписали 17 марта.За пистолет предлагают получить 10 тысяч рублей, а за автомат или пулемет – 16 тысяч рублей. Также вознаграждение в 8 тысяч рублей полагается за винтовку или карабин, а за гранатомет – 20 тысяч рублей. За 5 тысяч можно также сдать боевую гранату (Ф-1, РГД-5, РГН и другие), охотничье гладкоствольное ружье – за 2 тысячи рублей.Сдать оружие можно в ГУ МВД России по Ростовской области. Там же выдадут необходимые подтверждающие документы.