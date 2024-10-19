Жители Ростова запустили фейерверк на Скачкова, несмотря на запрет

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В Железнодорожном районе Ростова запустили фейерверк. Серия залпов прогремела ночью 19 октября на улице Скачкова.В полночь рядом с ЖК «Акварель» компания решила поздравить девушку с днем рождения. Для этого они использовали пиротехнику и включили музыку. Громкие звуки разбудили сотни людей. Веселье на улице продолжалось около получаса, пока молодые люди не ушли.Запрет на использование пиротехники в Ростовской области действует до 1 декабря 2024 года. Нарушителям грозит до 15 тысяч рублей штрафа.