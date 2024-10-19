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Жители Ростова запустили фейерверк на Скачкова, несмотря на запрет

Жители Ростова запустили фейерверк на Скачкова, несмотря на запрет
В Железнодорожном районе Ростова запустили фейерверк. Серия залпов прогремела ночью 19 октября на улице Скачкова.

В полночь рядом с ЖК «Акварель» компания решила поздравить девушку с днем рождения. Для этого они использовали пиротехнику и включили музыку. Громкие звуки разбудили сотни людей. Веселье на улице продолжалось около получаса, пока молодые люди не ушли.

Запрет на использование пиротехники в Ростовской области действует до 1 декабря 2024 года. Нарушителям грозит до 15 тысяч рублей штрафа.
Фото: DonDay
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