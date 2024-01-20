В Ростове на Шолохова затопило подземный переход

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону недалеко от Пригородного автовокзала подземный переход вновь оказался под водой. Кадрами поделились местные жители в социальных сетях 20 января.На улице Шолохова, 126 сильный дождь привел к затоплению подземного перехода. На снимках видно, как вода накрыла подземку на несколько сантиметров. Данный участок представляет неудобства для горожан, которые могут сильно промочить ноги, если решат пройти по затопленной зоне. Вследствие этого жители вынуждены переходить проезжую часть, чтобы достичь другой стороны проспекта.Это уже не первый случай затопления данного подземного перехода, который на протяжении 11 лет оставался без должного ремонта. В результате любых неблагоприятных погодных условий переход превращается в настоящую реку.Местные власти пока эту ситуацию не комментируют.