Ростовчане в очередной раз пожаловались на разбитую дорогу в Машиностроительном

Фото: Ростов Главный

Жители Ростова обратились с жалобой на разбитую дорогу в Машиностроительном переулке. Горожане поделились кадрами в социальных сетях 27 января.Судя по снимкам, эта полоса дороги выглядит так, будто ее разбомбили. Из-за больших дыр автомобили с трудом могут проехать по разбитому участку. Некоторым водителям не повезло, и они оставили колеса в этих ямах, неоднократно повреждая свои автомобили.Ситуация еще больше осложняется после дождя, так как углубления становится очень трудно разглядеть. Вероятность аварий на дороге возрастает.Стоит добавить, что местные жители уже не первый год наблюдают за этой проблемой и просят администрацию начать ремонт дороги именно в этом месте.