Жители Ростова-на-Дону остались без водоснабжения на праздник 8 Марта

Праздничное утро 8 Марта для жителей Ворошиловского района города Ростов-на-Дону омрачилось неожиданным отключением водоснабжения. Причиной стали ремонтные работы, связанные с порывом водовода.

Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная через свои социальные сети, авария произошла на бульваре Комарова, 14/1.

В результате этого инцидента без доступа к воде остались жители нескольких многоквартирных домов. В частности, проблемы с водоснабжением возникли у домов по улице Королева (номера 2-4 с различными дробями и литерами), а также по бульвару Комарова (номера 12-18 с дробями и литерами).

Восстановить подачу воды планируют 8 марта до 17:00.

