Жители Ростова боятся эпидемии: за Левенцовкой выбросили останки животных

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В Ростове за Левенцовкой выбросили останки животных. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях 10 июля.По словам жителей города, на улице оказались выброшенными останки коров: черепа, рога, копыта и внутренние органы. Температура воздуха достигает 40 градусов, из-за чего эти останки гниют. На улице стоит невыносимый запах. Люди опасаются, что это может привести к эпидемии.Неизвестно, кто выбросил останки животных. Жители микрорайона страдают от неприятного запаха, который стоит на улице. Они просят вывезти отходы как можно дальше от жилых домов.