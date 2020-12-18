Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жители Левенцовки пожаловались на выброшенные останки животных

Жители Левенцовки пожаловались на выброшенные останки животных
Жители Левенцовки пожаловались на выброшенные в поле останки животных. 19 декабря в социальных сетях появились снимки, на которых можно увидеть стихийную свалку и разбросанные кости.

Ростовчане не понимают, как можно так халатно относиться к своему микрорайону и не следить за чистотой.

Активисты собираются написать жалобы в администрацию города и в областное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ранее в Левенцовке уже находили кости животных и рыбы. В июне 2020 года жители микрорайона также наткнулись на биологические отходы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.