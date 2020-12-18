Жители Левенцовки пожаловались на выброшенные останки животных

Жители Левенцовки пожаловались на выброшенные в поле останки животных. 19 декабря в социальных сетях появились снимки, на которых можно увидеть стихийную свалку и разбросанные кости.Ростовчане не понимают, как можно так халатно относиться к своему микрорайону и не следить за чистотой.Активисты собираются написать жалобы в администрацию города и в областное Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.Ранее в Левенцовке уже находили кости животных и рыбы. В июне 2020 года жители микрорайона также наткнулись на биологические отходы.