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Жители нескольких домов Ростова останутся без света 7 апреля

Жители нескольких домов Ростова останутся без света 7 апреля
Несколько домов Ростова-на-Дону обесточат в период всеобщей самоизоляции для исключения аварийных ситуаций. График отключений опубликовало «Донэнерго».

Без света 7 апреля в период времени с 10:00 до 12:00 останутся жители дома № 11 на улице Тружеников и домов № № 19 и 21/2 на улице Поселочной.

Также в этот день с 9:00 до 16:00 электричества не будет по адресам:

– переулок Кривошлыковский, 1-9;
– проспект Шолохова, 130-140;
– переулок Упорный, 1-13, 2-16;
– переулок Железноводский, 1-13, 2-16;
– улица Коммунаров, 1-23, 2-22.

Напомним, в донском регионе во время нерабочих дней, которые продлятся в России до 30 апреля, запрещены плановые отключения воды, света и газа. Исключения – аварийные ситуации. Непрерывная подача жизненно важных ресурсов нужна для соблюдения режима самоизоляции в период пандемии коронавируса. Кроме того, дончанам за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг не будут начислять пеню или ограничивать их подачу.

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