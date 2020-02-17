В Ростове жители десятков домов останутся без света в праздничные выходные



На февральских праздниках некоторых ростовчан ждёт отключение света. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».



Для исключения аварийных ситуаций обесточат десятки зданий 22,23 и 24 февраля. Так, без электроэнергии останутся жильцы домов №№ 1-27 на улице 1-й Кизитириновской, №№ 1-41 на 2-й Кизитириновской, №№ 1-29 на 3-й Кизитириновской, №№ 7-46 на Новолесной, №№ 56-70 и 83-85 на Полторацкого, №№ 1-12 на Невельской, №№ 13-46 на Новомосковкой и №№ 161-173 на проспекте Шолохова. Электричества не будет с 9 до 17 часов.



Также свет отключат в домах №№ 57, 59, 59/1 и 59-л на улице Вавилова, № 3-а на Монтажной и № 99 на Тарновского-Терлецкого. Отключения ожидаются с 9 до 16 часов.