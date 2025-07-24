Жители Красного Сулина пожаловались на ужасное состояние дороги и тротуара

Фото: Donday

В городе Красный Сулин местные жители пожаловались на огромные ямы и лужи на дороге и тротуаре по улице Чкалова. Об этом информирует портал DonDay, ссылаясь на мнение местной жительницы Веры.По словам горожан, улица Чкалова длительное время пребывает в критическом состоянии: качество дорожного покрытия и тротуаров вызывает серьезные нарекания. Несмотря на неоднократные обращения в административные органы с просьбой о проведении ремонтных работ, ситуация остается прежней. Несмотря на то, что в апреле 2025 года ремонтные работы были начаты, после каждого дождя на отремонтированном участке образуются значительные скопления воды, что создает неудобства для передвижения. Жителям приходится преодолевать эти водные преграды, чтобы добраться до больницы, колледжа и общежития.Вера подчеркивает, что и ранее наблюдалось скопление воды, однако не в таких масштабах. В настоящее время, по ее словам, люди вынуждены обходить лужи по обочине или идти напрямую через воду.