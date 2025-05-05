Жители Ростова пожаловались на плохое состояние остановки на улице 2-й Краснодарской

Фото: Дондей

В Ростове горожане недовольны состоянием остановки. Об этом Donday сообщил местный житель Владимир.Остановка находится возле дома № 145/3 на улице 2-й Краснодарской. Местные жители сообщают, что конструкция не ремонтировалась более двух лет.Крыша остановки повреждена и имеет множество дыр. На стенах размещено большое количество объявлений.По словам горожан, территория регулярно остается грязной. Из-за отсутствия защиты от дождя и ветра люди мокнут, а зимой еще и мёрзнут.Жители неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему, но результата пока нет.