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Жители Ростова пожаловались на плохое состояние остановки на улице 2-й Краснодарской

Жители Ростова пожаловались на плохое состояние остановки на улице 2-й Краснодарской
В Ростове горожане недовольны состоянием остановки. Об этом Donday сообщил местный житель Владимир.

Остановка находится возле дома № 145/3 на улице 2-й Краснодарской. Местные жители сообщают, что конструкция не ремонтировалась более двух лет.

Крыша остановки повреждена и имеет множество дыр. На стенах размещено большое количество объявлений.

По словам горожан, территория регулярно остается грязной. Из-за отсутствия защиты от дождя и ветра люди мокнут, а зимой еще и мёрзнут.

Жители неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему, но результата пока нет.
Фото: Дондей
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