Жители Ростова пожаловались на ужасное состояние тротуара на Садовой

Фото: соцсети

21 апреля в соцсетях появились жалобы от жителей Ростова на неудовлетворительное состояние тротуара на улице Садовой.По словам ростовчан, плиточное покрытие на отрезке Большой Садовой, простирающемся от бывшего кинотеатра «Ростов» до проспекта Соколова, оставляет желать лучшего. Фото- и видеоматериалы наглядно демонстрируют проседание отдельных фрагментов плитки и образование пустот под ними.В комментариях к постам горожане подчеркивают, что пешеходная зона находится в критическом состоянии. В некоторых местах плитка обвалилась, а кое-где и вовсе отсутствует.Горожане обеспокоены тем, что в темное время суток пешеходы могут не заметить поврежденные участки тротуара, что чревато падениями и, как следствие, травмами различной степени тяжести.