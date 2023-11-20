Жители Батайска остались без света из-за упавшего на провода ЛЭП тополя

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В Батайске сотни жителей остались без света из-за упавшего на провода ЛЭП тополя. Информацию об этом горожане сообщили в соцсетях 20 ноября.По словам местных жителей, коммунальная авария случилась на пересечении улиц Цеткин и Красноармейской. На кадрах видно, что огромное дерево рухнуло на жилой дом: повредило крышу навеса во дворе. Также растение оборвало линию электропередачи.- Устранять последствия коммунальной аварии никто не спешит, - сообщают батайчане.Пользователи утверждают, что света в домах нет уже около 14 часов. Все это время горожанам приходится зажигать свечи, они элементарно не могут приготовить пищу дома и воспользоваться электроприборами.Как скоро коммунальную аварию устранят, не сообщается. Пока местным жителям остается надеется, что это случится в ближайшее время.