В Батайске искрящиеся посреди улицы провода ЛЭП напугали жителей

Фото: Соцсети.

В Батайске Ростовской области посреди улицы заискрили провода ЛЭП. Происшествие случилось 17 октября.По словам горожан, во дворе многоэтажного дома случилась коммунальная авария. Жильцов напугали искрящиеся посреди улицы провода. На снимках видно, что огненный поток падает вниз прямо на проезжающие мимо машины. Пешеходы запечатлели происходящее на телефон и опубликовали в соцсетях.- Искры летели в разные стороны, раздавался треск, и все это сопровождалось запахом жженых проводов, - добавили местные жители.Вероятно, проводка оказалась неисправной, случилось короткое замыкание. Не исключено, что могли пострадать пешеходы. Однако трагедии удалось избежать.Батайчанам необходимо обратиться за помощью в экстренные службы. Как скоро коммунальную аварию устранят, пока не сообщается.