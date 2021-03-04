Жителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за гололеда

В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируют дожди и снег. Из-за низкой температуры ночью 7 и 8 марта на дорогах образуется ледяной слой.Чтобы снизить риск попасть в аварию, автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию с другим транспортом. Машины необходимо парковать только на специальных площадках.Из-за тумана на дорогах будет плохая видимость. Поэтому водителям рекомендуется использовать габаритные огни, а пешеходам выходить на улицу в одежде со светоотражающими элементами.