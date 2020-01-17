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Жителей Ростовской области предупредили о тумане и гололёде

Жителей Ростовской области предупредили о тумане и гололёде
Дончан предупредили о тумане и гололёде. О прогнозе в первый рабочий день сообщили в Ростовском гидрометцентре.

В понедельник, 20 января, будет облачно, иногда с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ночью и в первую половину дня будет туман. Температура - от -1 до -6 градусов, при прояснениях – до -11. Днём по области будет от -2 до +3 градусов, в южных городах – до +6.

Так как в тёмное время суток температура опустится ниже нуля, на дорогах будет гололёд. Жителей Ростовской области просят быть внимательными, переходя дорогу и садясь за руль.

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