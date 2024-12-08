Жителей Ростовской области предупредили о сильном влиянии ретроградного Марса

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Ретроградный Марс обрушился 7 декабря на Землю. По мнению астрологов, это явление сильно повлияет на многие сферы жизни.Ретроградный Марс отличается от регулярности Меркурия. Он случается всего раз в два года. Однако это не отменяет мощного влияния на людей. В период ретроградного Марса возможны обострение конфликтов, плохое самочувствие людей и различные неприятные обстоятельства в жизни.Ретроградный Марс продлится с 7 декабря до 24 февраля 2025 года. Учитывая, что 15 декабря Землю накроет и ретроградный Меркурий, метеозависимым рекомендуют быть особо внимательными к своему здоровью в эти дни.Не рекомендуется приступать к новым долгосрочным бизнес-проектам, подавать иски, начинать споры, конфликты по своей инициативе, покупать автомобили и бытовую технику, также начинать строительство или ремонт.