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Астролог рассказал о мощном влиянии ретроградного Меркурия в июне

Астролог рассказал о мощном влиянии ретроградного Меркурия в июне
Ретроградный Меркурий начнет доставлять неудобства с 30 мая и до 23 июня. По словам астрологов, это явление всегда сопровождается переменчивостью настроения, неопределенностью и постоянными колебаниями в принятии важных решений. Начатые в мае процессы, переговоры и приготовления мероприятий можно продолжать, отсекая иллюзии. В противном случае - сделка в июне не состоится. Особенно сложно прийти к балансу «хочу»- «получу» с 17-27 июня.

- Для творческих людей благодатное время для воплощения замыслов с 17-27 июня, также в этот период легче продать предметы искусства, дорогие украшения, недвижимость, а например, дизайнерам заключить контракт на свои услуги, - делится астролог Антонина Кариер.

Ретроградный Меркурий существенно повлияет на события и жизнь всех знаков Зодиака. Представителям мутабельных знаков: Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы не стоит верить всему, что вам обещают: в первые 2 декады месяца можете пострадать от рук мошенников, нарушения договорных обязательств. Собственные фантазии контролируйте.

Воздушные знаки: Близнецы, Весы и Водолеи смогут решить вопросы, связанные с собственным продвижением, образованием и детьми с 1-10 и 14-29 июня.

Овнам, Ракам, Козерогам сложнее всего первую неделю лета пережить: некоторые надежды рассыпятся, во взаимоотношениях кризис и ссоры.
Представителям огненной стихии: Овнам, Львам и Стрельцам в 1 и 3-й декадах месяца удастся заинтересовать и организовать людей на свои
мероприятия.

У Скорпионов и Тельцов могут произойти 13-17 июня неожиданные ситуации связанные с деятельностью. При обращении в государственные
инстанции и финансовые организации можете получить отказ.

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