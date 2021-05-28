Астролог рассказал о мощном влиянии ретроградного Меркурия в июне

Ретроградный Меркурий начнет доставлять неудобства с 30 мая и до 23 июня. По словам астрологов, это явление всегда сопровождается переменчивостью настроения, неопределенностью и постоянными колебаниями в принятии важных решений. Начатые в мае процессы, переговоры и приготовления мероприятий можно продолжать, отсекая иллюзии. В противном случае - сделка в июне не состоится. Особенно сложно прийти к балансу «хочу»- «получу» с 17-27 июня.- Для творческих людей благодатное время для воплощения замыслов с 17-27 июня, также в этот период легче продать предметы искусства, дорогие украшения, недвижимость, а например, дизайнерам заключить контракт на свои услуги, - делится астролог Антонина Кариер.Ретроградный Меркурий существенно повлияет на события и жизнь всех знаков Зодиака. Представителям мутабельных знаков: Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы не стоит верить всему, что вам обещают: в первые 2 декады месяца можете пострадать от рук мошенников, нарушения договорных обязательств. Собственные фантазии контролируйте.Воздушные знаки: Близнецы, Весы и Водолеи смогут решить вопросы, связанные с собственным продвижением, образованием и детьми с 1-10 и 14-29 июня.Овнам, Ракам, Козерогам сложнее всего первую неделю лета пережить: некоторые надежды рассыпятся, во взаимоотношениях кризис и ссоры.Представителям огненной стихии: Овнам, Львам и Стрельцам в 1 и 3-й декадах месяца удастся заинтересовать и организовать людей на своимероприятия.У Скорпионов и Тельцов могут произойти 13-17 июня неожиданные ситуации связанные с деятельностью. При обращении в государственныеинстанции и финансовые организации можете получить отказ.