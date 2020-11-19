Житель Ростовской области стал участником шоу Иды Галич «FAKE не FAKE»

Житель города Батайска снялся в новом проекте известного блогера Иды Галич «FAKE не FAKE». Первая серия шоу с участием 31-летнего Олега Еворенко вышла на YouTube 12 ноября.О шоу популярного блогера Олег узнал в Интернете. Мужчину заинтересовал тот факт, что участниками программы становятся люди из народа. Батайчанин ведёт активный образ жизни, путешествует и занимается спортом: прыжки с парашютом, бои без правил. Интерес взял вверх, и батайчанин решил принять участие в кастинге.Съёмки шоу Иды Галич проходили в Москве. Вместе с другими участниками Олег приехал в столицу, чтобы побороться за бриллиант стоимостью 500 тысяч рублей.Перед игроками стояла задача разоблачить фейки. Сначала участники угадывали ложные новости из Интернета. Затем они отличали оригинал часов Rolex, цена которых - более миллиона рублей, от подделки. На третьем этапе Олег со своими соперниками угадывал настоящую, без хирургического вмешательства, грудь у приглашённых девушек.Батайчанин оторвался от остальных игроков в гонке за бриллиантом. Мужчине оставалось сделать последний шаг - отличить его от остальных драгоценных камней. К сожалению, Олег не смог найти оригинал. Несмотря на поражение, съёмки с веселой и эксцентричной Идой Галич принесли ему море положительных эмоций и новые знакомства.К слову, это не первое шоу Олега. Мужчина уже принимал участие в программе Ларисы Гузеевой «Давай поженимся». Олег Еворенко не собирается останавливаться на достигнутом и хочет попробовать себя ещё в других проектах российского шоу-бизнеса.