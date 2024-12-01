Житель Ростовской области погиб в зоне СВО
В конце осени родные получили известие о гибели уроженца Ростовской области Андрея Кохно, который отправился на СВО.
Андрей жил в селе Новоалександровке Азовского района. Он решил пополнить ряды бойцов и отправился в зону проведения специальной военной операции. Вскоре стало известно, что мужчина погиб, получив смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.
Будет ли Андрей Кохно удостоен государственной награды посмертно, пока информация не сообщается.