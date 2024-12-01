Житель Ростовской области погиб в зоне СВО

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В конце осени родные получили известие о гибели уроженца Ростовской области Андрея Кохно, который отправился на СВО.Андрей жил в селе Новоалександровке Азовского района. Он решил пополнить ряды бойцов и отправился в зону проведения специальной военной операции. Вскоре стало известно, что мужчина погиб, получив смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.Будет ли Андрей Кохно удостоен государственной награды посмертно, пока информация не сообщается.