Житель Ростова просит изменить маршрут автобуса № 10-а
Ростовчанин предлагает изменить схему движения автобуса № 10-а. Такая петиция появилась на общественном интернет-портале.
Местный житель просит, чтобы транспорт заезжал в микрорайон Левенцовский по следующей схеме: Малиновского — Доватора — Солженицына — Ерёменко (остановки «Левенцовский» и «Маршала Жукова») — Малиновского.
По мнению ростовчанина, это позволит оптимизировать пассажиропоток. Так, жители Левенцовки смогут доезжать до нужной им точки города без пересадок.