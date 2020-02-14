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Житель Ростова просит изменить маршрут автобуса № 10-а

Житель Ростова просит изменить маршрут автобуса № 10-а
Ростовчанин предлагает изменить схему движения автобуса № 10-а. Такая петиция появилась на общественном интернет-портале.

Местный житель просит, чтобы транспорт заезжал в микрорайон Левенцовский по следующей схеме: Малиновского — Доватора — Солженицына — Ерёменко (остановки «Левенцовский» и «Маршала Жукова») — Малиновского.

По мнению ростовчанина, это позволит оптимизировать пассажиропоток. Так, жители Левенцовки смогут доезжать до нужной им точки города без пересадок.

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