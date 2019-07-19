Жительница Ростова требует продлить маршрут автобуса № 13



Ростовчанка просить продлить маршрут № 13. Соответствующую петицию Елена Жеребятьева опубликовала на общественном интернет-портале. Женщина требует изменить схему движения так, чтобы автобусы ходили до авто- и железнодорожного вокзалов.



- Большое количество горожан требует этого, - пишет активистка. - Это очень важно для нас.



Сейчас автобус № 13 проходит от Института Сиверса до Богатяновского Спуска на улице Береговой. Елена считает, что продление маршрута поможет жителям Верхнего Темерника проще и быстрее добираться до вокзалов. Пока её инициативу поддержал только один человек. Чтобы администрация Ростова-на-Дону обратила внимание на петицию, она должна собрать не менее 500 голосов «за».