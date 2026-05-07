Муж погибшей при родах жительницы Новочеркасска поделился новостями о состоянии дочери

Муж погибшей при родах жительницы Новочеркасска поделился новостями о состоянии их новорожденной дочери Арины. Иван Малов отметил, что девочка чувствует себя хорошо после выписки в середине апреля из перинатального центра, где она лежала с пневмонией.«Дочка растет хорошо, все показатели в норме. Прививки пока не будем делать, у нас медотвод», — сообщил отец. Он также добавил, что 5 апреля они отметили месяц со дня рождения Арины. Старший сын Руслан активно помогает заботиться о младшей сестре.Иван выразил благодарность всем, кто поддерживает их семью и отправляет посылки с необходимыми вещами для ребенка.«Мы не сдаемся и будем продолжать добиваться справедливости. Ждем результатов экспертизы», — сказал он.Шокирующая всю область история произошла 5 апреля. 27-летняя Анна Малова отправилась в роддом Новочеркасска, чтобы родить ребёнка. Во время схваток женщина испытывала сильную боль, и врачи сделали ей несколько инъекций обезболивающего препарата. Вскоре после этого Анна впала в кому, что потребовало проведения экстренного кесарева сечения. Девочка родилась с осложнениями. Спустя два дня после родов Анна скончалась в перинатальном центре. Причина её смерти до сих пор остаётся неизвестной.По этому случаю было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».