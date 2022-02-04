Ростовчане обратились к президенту РФ с просьбой сохранить аварийный дом в Кривошлыковском переулке
В Ростове жители аварийного дома № 4 в переулке Кривошлыковском просят сохранить их жилье. Люди написали призыв о помощи на крыше и стенах дома 7 февраля.
Непригодным для жизни этот дом признали еще в 2020 году, но основательно за него взялись пару недель назад. Жильцы получили рекомендации покинуть аварийное жилье. Однако люди не хотят переезжать из своих квартир, ведь во временном жилье на Суворовском их ничего не ждет, а к этому району была привязана вся жизнь. Кроме того, они уверены, что властям просто понадобилась земля под их домом, который мешает новому строительству.
Власти тем временем сообщают, что после проведенных экспертиз выяснилось, что дом может рухнуть в любой момент. Трещины появились в стенах и даже в фундаменте, поэтому был введен режим ЧС.
Ростовчане разместили на фасаде здания несколько баннеров с обращениями к президенту России. Таким способом они надеются привлечь внимание главы государства к решению проблемы с переселением.
1 февраля к зданию приехали сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Жители встали на защиту дома и упорно не пускали их внутрь, опасаясь, что им отключат газ. Коммунальщики так и уехали ни с чем, покрутившись на месте примерно полчаса. Как оказалось, после введения ЧС они должны были проверить состояние подведенных к дому сетей. В случае обнаружения каких-либо нарушений дом могут просто лишить энергоресурсов.