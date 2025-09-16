Новости
В Ростовской области ФАС выявила незаконное делегирование организации

Ростовское УФАС России направило Администрации Кагальницкого района предупреждение об устранении нарушений антимонопольного законодательства. Об этом сообщило ведомство 16 сентября.

Ранее стало известно, что якобы органы местного самоуправления передают иным лицам свои обязанности по организации похорон.
Была проведена проверка в ходе которой факт подтвердился. Установлено, что администрация нарушила закон «О защите конкуренции».

Местные власти заключили договор с ИП на оказание гарантированных погребальных услуг. После направленной жалобы администрация договор с ИП расторгла.
Фото: ИИ.
