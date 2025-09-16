Новости
В парке «Лога» подросшие косулёнок и ланёнок перебрались в новый большой вольер

В парке «Лога» подросшие косулёнок и ланёнок перебрались в новый большой вольер. Об этом сообщило руководство зоосада.

Сапёр и Алёнка подружились недавно, в начале августа. После рождения Алёнка была очень слаба и не могла самостоятельно питаться. Животноводы забрали её к себе и начали кормить козьим молоком. Вскоре она сделала первые шаги и окрепла. Тогда её познакомили с Сапёром, и они стали друзьями.

Когда малыши подросли, их перевели в большой вольер вместе с ланями. Они с радостью бегут туда, чтобы поиграть.

Как отметили в пресс-службе, Сапёр и Алёнка весело резвятся, скачут наперегонки и не боятся своих новых соседей. Лани встретили их приветливо.
Фото: ПаркЛога
