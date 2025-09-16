Новости
В Шахтах главврач и сотрудники лечебного центра подозреваются в получении взятки

В Ростовской области в Шахтах возбуждено уголовное дело в отношении главного врача и пяти сотрудников лечебного центра. Они подозреваются в получении взятки. Об этом сообщают в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемые получили взятки на общую сумму 400 тысяч рублей от троих шахтеров. Взятка была дана за подтверждение профессиональных заболеваний для получения льгот.

Как выяснилось, подозреваемые и раньше брали взятки несколько лет подряд.

Двух подозреваемых заключили под стражу, еще четверо - помещены под домашний арест. Им предъявлено обвинение.
Фото: DonDay
