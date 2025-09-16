Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Из-за жирной вытяжки случился пожар в ресторане SanRemo в Ростове. Возгорание произошло 16 сентября на кухне заведения на Коммунистическом, 25/4.Во время готовки огонь попал на вытяжку. Из-за того, что ее давно не чистили, в ней скопился жир. Вентиляцию сразу же охватило пламя.Как сообщили в донском МЧС, площадь возгорания составила два квадратных метра. Спустя примерно десять минут пожар потушили.К счастью, никто не пострадал в происшествии. Персонал и посетители успели выйти на улицу.