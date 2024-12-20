В Ростове проверяют информацию о матери, которая не дает воду дочери и кормит фруктами

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социальных сетях Ростова активно обсуждают блогера, которая якобы запрещает своей малолетней дочери пить воду в целях «духовного развития».В нескольких группах появились сообщения о том, что женщина не пьёт воду и придерживается исключительно фруктово-овощной диеты. Она утверждает, что приучает к этому и свою дочь.Несколько дней назад блогерша сообщила, что они с дочерью уже 343 дня едят «видовую пищу человека» — плоды, ягоды, злаки, орехи, семена и клубни, богатые питательными веществами.По словам блогерши, ее дочь с удовольствием ест фрукты и овощи. Женщина отмечает, что самочувствие девочки улучшилось после перехода на такой рацион.- У нас нет никаких лекарств больше дома, — рассказала женщина.Она объясняет отказ от воды тем, что это «не вкусно» и организм не требует. При этом она считает, что людям, употребляющим обычную пищу, вода необходима. По ее мнению, любая еда, кроме сырых фруктов и овощей, вызывает обезвоживание организма.В социальных сетях активно критикуют женщину за то, что она не кормит дочь обычной едой и не дает ей воду. Однако только врачи могут оценить, насколько такое питание подходит для ребенка и является ли оно правильным.Правоохранительные органы начали проверку по факту опубликованного видео.