В Ростове мужчина оказался под колесами автомобиля BMW

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Западном, на улице Еременко произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась 15 сентября.

По предварительной информации, вечером местный житель переходил дорогу в неположенном месте, рядом с пешеходным переходом. В этот момент мимо проезжал автомобиль BMW X5. Водитель, 29-летний мужчина, не успел затормозить и сбил пешехода в районе дома №55.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пострадавшего госпитализировали с травмами.
Фото: госавтоинспекция РО
