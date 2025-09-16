В Ростове мужчина оказался под колесами автомобиля BMW

Фото: госавтоинспекция РО

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Западном, на улице Еременко произошло ДТП с участием пешехода. Авария случилась 15 сентября.По предварительной информации, вечером местный житель переходил дорогу в неположенном месте, рядом с пешеходным переходом. В этот момент мимо проезжал автомобиль BMW X5. Водитель, 29-летний мужчина, не успел затормозить и сбил пешехода в районе дома №55.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что пострадавшего госпитализировали с травмами.