Женщина на «семерке» врезалась в отбойник по дороге из Волгограда в Ростов

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщина за рулем «семерки» попала в ДТП по дороге из Волгограда в Ростов. Авария произошла 18 мая в Городищенском районе Волгоградской области.По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем авто марки «Лада-21074» ехала по трассе А-260 в сторону Ростова. В пути водитель не справилась с управлением. Неуправляемая машина съехала с трассы и врезалась в отбойник.- В результате ДТП женщина получила травмы, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области. - Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.Судя по фото, машина также получила сильное повреждение. Очевидно, что удар пришелся на переднюю часть машины.