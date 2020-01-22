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Под Ростовом женщина на «Бентли» за 20 млн рублей врезалась в отбойник

Под Ростовом женщина на «Бентли» за 20 млн рублей врезалась в отбойник
Женщина на дорогой иномарке наехала на отбойник под Ростовом-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось на западном подъезде к городу 24 января около 13:30.

По предварительным данным, на 7-м километре автодороги 58-летняя женщина на «Бентли Бентайга» потеряла управление. Люксовое авто налетело на центральный отбойник и повисло на ограждении на «пузе».

- В результате ДТП никто не пострадал, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Машина получила механические повреждения.

Отметим, что автомобиль «Бентли Бантайга» стоит порядка 20 миллионов рублей. Машину можно починить, но её ремонт обойдётся хозяйке «в копеечку».

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