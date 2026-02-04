Новости
На Дону продлили желтый уровень погодной опасности до 6 февраля

На Дону продлили желтый уровень погодной опасности до 6 февраля. Об этом свидетельствуют показатели Гидрометцентра.

Метеорологи прогнозируют местами в донском регионе гололедицу, снежные заносы, а также туман. Угрозу по этим явлениям продлили в области до 18:00 6 февраля.

Желтый уровень опасности говорит о том, что погодные условия несут потенциальную опасность. В это время вероятно выпадение обильных осадков, грозы, молнии, сильные порывы ветра, высокие или низкие температуры и другие явления.

В период непогоды автовладельцам необходимо сохранять внимательность на дорогах. Важно соблюдать безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта и снижать скоростной режим. В свою очередь пешеходам рекомендуется снимать наушники и переходить дорогу в предназначенных для этого местах.
Фото: Гидрометцентр
