Жаркая и пасмурная погода ожидается в Ростове на выходных

Жаркая и пасмурная погода ожидает жителей Ростова на этих выходных. О прогнозе на 21 и 22 августа рассказали в Ростовском отделении Росгидромета.По данным синоптиков, в субботу и воскресенье в донской столице ожидается пасмурная погода. Большая вероятность дождя. Температура воздуха на выходных будет колебаться в пределах +27...+28 градусов.Помимо этого, синоптики прогнозируют комплекс неблагоприятных метеоусловий. Наряду с дождём, ожидается гроза, град и усиление ветра до 23 метров в секунду. Поэтому на выходные лучше не планировать дальние поездки и остаться дома.