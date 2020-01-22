В Ростове на выходных ожидается пасмурная погода и плюсовая температура



В донской столице на выходных ожидается пасмурная погода без осадков. О прогнозе на 25 и 26 января рассказали в ростовском отделении гидрометцентра.



Минусовая температура и осадки в виде снега ожидаются только в ночь на субботу. Уже днем 25 января температура воздуха будет +6 градусов, а осадков днем не предвидится.



Не будет снега и дождя в воскресенье. В Ростове в последнее воскресенье января будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Осадков не ожидается.