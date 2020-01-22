Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове на выходных ожидается пасмурная погода и плюсовая температура

В Ростове на выходных ожидается пасмурная погода и плюсовая температура
В донской столице на выходных ожидается пасмурная погода без осадков. О прогнозе на 25 и 26 января рассказали в ростовском отделении гидрометцентра.

Минусовая температура и осадки в виде снега ожидаются только в ночь на субботу. Уже днем 25 января температура воздуха будет +6 градусов, а осадков днем не предвидится.

Не будет снега и дождя в воскресенье. В Ростове в последнее воскресенье января будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Осадков не ожидается.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.