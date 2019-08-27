Завершено строительство трассы к аэропорту Платов



В Ростовской области завершилось строительство подъезда к аэропорту Платов. Объект сдан досрочно.



Строительство дороги протяженностью 12,5 километра с тремя мостами и двумя путепроводами продолжались ровно год. В 2017 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу был завершён первый этап строительства подъезда к Платову. Тогда трассу с новым аэропортом соединила 16-километровая двухполосная дорога с тремя мостами и шестью путепроводами. На реализацию первого этапа было направлено 3,7 млрд рублей.



Однако возрастающая нагрузка на южную авиагавань потребовала расширения подъездных путей. Было принято решение о строительстве четырёхполосной магистрали.



28 августа завершённый объект осмотрел губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона проехал по магистрали за рулём автомобиля.

- Второй этап строительства дороги, на который мы направили 1,4 млрд рублей, поставил точку в создании современной трассы к ростовскому аэропорту, - отметил губернатор. - Подрядчику удалось выполнить работы на три месяца раньше срока. Ростовская область, ее гости получили автодорогу, которая соответствует требованиям безопасности и надёжности дорожного движения.

Глава региона добавил, что дорожный объект также отвечает интересам экономики Ростовской области и способствует дальнейшему развитию аэропортового комплекса Платов.



Работа на этом не заканчивается. В настоящее время в региональном министерстве транспорта разрабатывается проект строительства северного обхода. Продолжение строительства запланировано на 2022 год. В его рамках должны появиться путепровод и развязка на пересечении с федеральной трассой на Таганрог. Новая дорога должна выполнять более заметные функции.



