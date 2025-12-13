Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону восстановили поврежденную вандалами скульптуру «Рак», расположенную на набережной. Сообщает портал DonDay 11 декабря. У скульптуры был восстановлен глаз и отремонтирован ус.Около недели назад бронзовая фигура, пользующаяся популярностью среди горожан, стала объектом вандализма. Злоумышленники оторвали у рака глаз и ус, а также повредили его панцирь. Мотивы вандалов остаются невыясненными. Однако жители города предполагают, что элементы скульптуры были украдены с целью сдачи в качестве цветного металла.После инцидента городская администрация обратила внимание на проблему. Недостающие детали были восстановлены и установлены на место. Ремонт панциря планируется завершить в ближайшее время.