В ближайшие сутки в Ростовской области ударят морозы до -20 градусов

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области похолодает до -20 градусов в ближайшие сутки. О погоде 24 января предупредили в региональном ГУ МЧС.Температура воздуха составит около -3…-8 градусов днем. На юге области (в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском районах) столбик термометра поднимется до 0.Ночью похолодает до -8…-13 градусов. Во время ясной погоды ударят морозы до -18 градусов. В Шолоховском, Миллеровском, Чертковском, Дубовском и Заветинском районах — до -20.Утром и ночью прогнозируют изморозь, на дорогах — гололед. Водителям рекомендуется не лихачить и соблюдать скоростной режим и боковой интервал.В течение дня усилится ветер восточного и юго-восточного направлений. Скорость его порывов достигнет 11 метров в секунду (почти 40 километров в час).