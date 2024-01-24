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В ближайшие сутки в Ростовской области ударят морозы до -20 градусов

В ближайшие сутки в Ростовской области ударят морозы до -20 градусов
В Ростовской области похолодает до -20 градусов в ближайшие сутки. О погоде 24 января предупредили в региональном ГУ МЧС.

Температура воздуха составит около -3…-8 градусов днем. На юге области (в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском районах) столбик термометра поднимется до 0.

Ночью похолодает до -8…-13 градусов. Во время ясной погоды ударят морозы до -18 градусов. В Шолоховском, Миллеровском, Чертковском, Дубовском и Заветинском районах — до -20.

Утром и ночью прогнозируют изморозь, на дорогах — гололед. Водителям рекомендуется не лихачить и соблюдать скоростной режим и боковой интервал.

В течение дня усилится ветер восточного и юго-восточного направлений. Скорость его порывов достигнет 11 метров в секунду (почти 40 километров в час).
Фото: Rostov.ru.
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