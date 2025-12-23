В Ростовской области назначены двое мировых судей

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области назначили двух мировых судей. Кандидатуры были утверждены на заседании Законодательного Собрания Ростовской области 23 декабря.В Советском судебном районе на участке №4 назначена Оксана Синькова. Она имеет юридическое образование, закончила экономический университет и также наработанный стаж более 22 лет.В Октябрьский судебный район на участок №4 назначили Марину Исаеву. Ее стаж на должности судьи более двух лет.Обе кандидатуры назначены без ограничения срока и приняты на голосовании единогласно.