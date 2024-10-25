На севере Ростовской области ударят морозы до -5 градусов

Фото: DonDay

В Ростовской области в северных районах 26 и 27 октября ожидаются заморозки до -5 градусов. Об этом сообщают синоптики ростовского Гидрометцентра.В большинстве районов Ростовской области специалисты прогнозируют кратковременные осадки. В ночь на 26 октября дождь со снегом пройдет в станице Боковской, Миллерово и Чертково.В Сальском, Егорлыкском, Дубовском и Волгодонском районах также пройдут дожди. Днем на юге и востоке области воздух прогреется до +9…+11 градусов, а ночью похолодает до +1…+4 градусов.В северных районах ожидаются заморозки. В Верхнедонском и Шолоховском районах днем температура будет +5…+10 градусов. Ночью столбики термометров покажут -2 градуса.В воскресенье, 27 октября, утром будет небольшой туман. К обеду воздух прогреется до +7…+12 градусов. На севере области ночью похолодает до -5 градусов.