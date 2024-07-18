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Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Артём Пеньковский завершил карьеру

Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Артём Пеньковский завершил карьеру
Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Артём Пеньковский завершил карьеру. Об этом сообщила его жена Дарья в своём микроблоге.

По словам Дарьи, чем старше становятся дети, тем тяжелее даются переезды, и Артём сделал выбор в пользу семьи.

В 2021 году 29-летний нападающий присоединился к футбольному клубу «Ростов». За три сезона он сыграл 147 матчей. За свою карьеру, которая насчитывает уже 10 сезонов, он провёл в общей сложности 274 игры.

Артём Пеньковский — воспитанник челябинской хоккейной школы. Свою профессиональную карьеру он начал в родном городе в сезоне-2012-2013.

Семь лет он провёл в системе «Трактора». За это время он прошёл все уровни местного хоккея, включая Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

В сезоне 2019-2020 Артём сменил команду и переехал в Москву, где стал игроком «Звезды». Однако через год получил приглашение на просмотр в другую команду, расположенную на юге страны. Болельщики признали его лучшим игроком плей-офф сезона-2021-2022.
Фото: ХК Ростов
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