Фото: ХК Ростов

Нападающий хоккейного клуба «Ростов» Артём Пеньковский завершил карьеру. Об этом сообщила его жена Дарья в своём микроблоге.По словам Дарьи, чем старше становятся дети, тем тяжелее даются переезды, и Артём сделал выбор в пользу семьи.В 2021 году 29-летний нападающий присоединился к футбольному клубу «Ростов». За три сезона он сыграл 147 матчей. За свою карьеру, которая насчитывает уже 10 сезонов, он провёл в общей сложности 274 игры.Артём Пеньковский — воспитанник челябинской хоккейной школы. Свою профессиональную карьеру он начал в родном городе в сезоне-2012-2013.Семь лет он провёл в системе «Трактора». За это время он прошёл все уровни местного хоккея, включая Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).В сезоне 2019-2020 Артём сменил команду и переехал в Москву, где стал игроком «Звезды». Однако через год получил приглашение на просмотр в другую команду, расположенную на юге страны. Болельщики признали его лучшим игроком плей-офф сезона-2021-2022.