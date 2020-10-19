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Вратарь из хоккейного клуба «Ростов» Данил Кудашев – лучший игрок прошлой недели

Вратарь из хоккейного клуба «Ростов» Данил Кудашев – лучший игрок прошлой недели
Один из игроков хоккейного клуба «Ростов» признан лучшим за прошлую неделю. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба «кондоров».

Так, 23-летний вратарь Данил Кудашев играл во всех трех матчах прошлой недели. Отчасти благодаря ему команда одержала две победы. Спортсмен отразил 97,52% атак, направленных в створ. В среднем за встречу он пропускает 0,96 шайбы.

Кудашев стал вторым человеком в истории донской команды, которого признали лучшим игроком лиги за неделю.

Данил начал свою профессиональную карьеру в сезоне-2012/2013 в составе МХК «Локо» из Ярославля. К «кондорам» вратарь присоединился в предсезонке-2019/2020.

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