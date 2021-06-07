Защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко женился

Защитник футбольного клуба «Ростов» Максим Осипенко официально зарегистрировал отношения с возлюбленной. Фотографии со свадьбы 27-летний спортсмен опубликовал на своей странице в Инстаграм.Супруга футболиста, Евгения, не ведет публичную жизнь. Поэтому пока о ней мало что известно. Аккаунты в социальных сетях девушки закрыты, а число подписчиков она ограничила сотней человек.Максим Осипенко сделал предложение возлюбленной в январе 2021 года. А во время летнего отпуска молодожены уже отправились отдыхать в курортный поселок в Кавказских горах - Красную Поляну.